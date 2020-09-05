США назвали цель российской вакцины от COVID-19

«Мой уровень доверия к ВОЗ близок к нулю. Сомневаюсь. что они способны действовать в угоду науке, а не политике. Также мы видели, как русские и китайцы спешат вывести свои вакцины на рынок в попытке совершить прорыв не в медицине или эпидемиологии, а в политико-дипломатическом плане. Это не в интересах мира. Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к катастрофе, гибели людей. Мы уже видели, как компартия Китая скрыла правду о вирусе, пришедшем из их страны. Надеюсь, то они не предпримут действий, которые подвергнут мир еще большей опасности», — заявил госсекретарь.