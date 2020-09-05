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Не здоровье людей: в США назвали цель вакцины РФ от COVID-19 

Майк Габриелян 30 минут назад
США назвали цель российской вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай разрабатывают вакцину от коронавируса ради политики, а не здоровья людей. Помпео дал интервью программе «Шоу Хью Хьюитта», где ведущий затронул тему создания вакцины в России и КНР.

«Китай заявил, что делает большие успехи в создании вакцины. Россия поступила так же. Насколько мы можем доверять этим странам? Можем ли мы вообще доверять и ВОЗ с их провальной политикой, и Китаю, который лгал о вирусе, и России, которая снова вмешивается в выборы?» — спросил ведущий у политика.

Помпео ожидаемо ответил, что не доверяет никому, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Мой уровень доверия к ВОЗ близок к нулю. Сомневаюсь. что они способны действовать в угоду науке, а не политике. Также мы видели, как русские и китайцы спешат вывести свои вакцины на рынок в попытке совершить прорыв не в медицине или эпидемиологии, а в политико-дипломатическом плане. Это не в интересах мира. Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к катастрофе, гибели людей. Мы уже видели, как компартия Китая скрыла правду о вирусе, пришедшем из их страны. Надеюсь, то они не предпримут действий, которые подвергнут мир еще большей опасности», — заявил госсекретарь.

Помпео также заявил, что США будут требовать «настоящих научных данных» от всех, кто выводит вакцину на рынок для продажи и распространения. По его словам, надо руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Помпео заявил о «планах» России и Китая вмешаться в президентские выборы США.
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В мире , США , ВОЗ , Китай
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