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Ким жив 

Аргументы Недели и ещё 5 1 час назад
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не умер. Он посетил пострадавшие от тайфуна Майсак районы. Это стало опровержением фейка западных СМИ. Они уверяли, что Ким Чен Ын находится при смерти.
Ким Чен Ын уволил одного из чиновников. Это произошло в ходе визита в пострадавший от тайфуна Майсак район провинции Хванхэ. Катаклизм привел к десяткам жертв. Лидер Северной Кореи прибыл туда, чтобы разобраться на месте.

«Во время заседания правящей партии на месте происшествия лидер провел углубленное обсуждение вопроса о возмещении ущерба», — сообщили северокорейские СМИ: «Он изучил и принял решение о детальных мерах, таких как организация строительства сил, которые будут срочно направлены в эти районы».

Ранее западные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится при смерти. Об этом сообщалось со ссылкой на источники в Южной Корее.
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В мире , Видео , Чен Ким , КНДР
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