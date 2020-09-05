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Германия выставила ультиматум Лукашенко 

Майк Габриелян 35 минут назад
Германия выставила ультиматум Лукашенко
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко новыми санкциями. Он заявил, что ЕС ужесточит меры против Минска, если президент Белоруссии проигнорирует европейские требования. Об этом политик предупредил в интервью Bild am Sonntag.
По словам Маас, в ЕС не прекратят преследовать Лукашенко санкциями.

«Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции», — сказал министр.

Он добавил, что Европа требует от президента Белоруссии переговоров с оппозицией, новых президентских выборов и прекращения полицейского насилия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Германии жестко подавили 40-тысячный митинг протеста против чиновников, введших карантин. Протестующих арестовывали за сопротивление полиции, нарушение правил мирных собраний и использование запрещенной символики. Было задержано более сотни манифестантов.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Bild , Германия , Минск
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