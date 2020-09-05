Германия выставила ультиматум Лукашенко 

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко новыми санкциями. Он заявил, что ЕС ужесточит меры против Минска, если президент Белоруссии проигнорирует европейские требования. Об этом политик предупредил в интервью Bild am Sonntag.
По словам Маас, в ЕС не прекратят преследовать Лукашенко санкциями.
«Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции», — сказал министр.
Он добавил, что Европа требует от президента Белоруссии переговоров с оппозицией, новых президентских выборов и прекращения полицейского насилия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Германии жестко подавили 40-тысячный митинг протеста против чиновников, введших карантин. Протестующих арестовывали за сопротивление полиции, нарушение правил мирных собраний и использование запрещенной символики. Было задержано более сотни манифестантов.