Германия выставила ультиматум Лукашенко 

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По словам Маас, в ЕС не прекратят преследовать Лукашенко санкциями.

«Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции», — сказал министр.

Он добавил, что Европа требует от президента Белоруссии переговоров с оппозицией, новых президентских выборов и прекращения полицейского насилия.