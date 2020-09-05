В Минске проходит протестное шествие женщин 

Колонна женщин с бело-красно-белыми флагами от минского Комаровского рынка, ставшего в последнее время одним из центров проведения акций белорусской оппозиции, направляется по проспекту Независимости в сторону одноименной площади, передает корреспондент ТАСС. Участие в акции принимают около 2-3 тыс. человек. По пути следования автомобилисты подают продолжительные сигналы в знак своей поддержки.

Помимо бело-красно-белых флагов у женщин в руках флаги США, Канады, Великобритании, Литвы, Украины и некоторых других государств. Были и два синих флага Евросоюза , но люди в колонне попросили несущих их убрать. Лидеры оппозиции призывали участников протестного шествия прийти с флагами разных государств, чтобы таким образом продемонстрировать проблему насилия всему миру. На самодельных плакатах видны лозунги, направленные против насильственных действий правоохранителей в первые дни протестов и задержаний активистов. Плакаты написаны на белорусском, русском, а также английском языках. Милиция не препятствует шествию, которое продвигается по тротуару, вдоль проезжей части.