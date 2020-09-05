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Лукашенко обвинил митингующих в обострении ситуации с COVID-19 

Говорит Москва 50 минут назад
«Мы шатаемся по улицам, трёмся друг о друга»
Фото: ТАСС
Лукашенко обвинил митингующих в обострении ситуации с COVID-19.

«Мы шатаемся по улицам, трёмся друг о друга. Какая тут социальная дистанция?» — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Сегодня Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совбеза республики. Он затронул, среди прочего, вопрос распространения коронавируса.

«Мы находимся в центре Европы. Делаем всё для того, чтобы простились с этой болезнью. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах», — отметил Лукашенко, выразив недовольство по поводу рисков заражения из-за массовых акций протеста.

Ранее президент Белоруссии называл ситуацию с эпидемией коронапсихозом. В республике не объявляли карантин и никак не ограничивали посещение общественных мест.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , РИА Новости
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