Лукашенко обвинил митингующих в обострении ситуации с COVID-19.
«Мы шатаемся по улицам, трёмся друг о друга. Какая тут социальная дистанция?» — цитирует белорусского лидера РИА Новости.
Сегодня Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совбеза республики. Он затронул, среди прочего, вопрос распространения коронавируса.
«Мы находимся в центре Европы. Делаем всё для того, чтобы простились с этой болезнью. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах», — отметил Лукашенко, выразив недовольство по поводу рисков заражения из-за массовых акций протеста.
Ранее президент Белоруссии называл ситуацию с эпидемией коронапсихозом. В республике не объявляли карантин и никак не ограничивали посещение общественных мест.