«Мы шатаемся по улицам, трёмся друг о друга»

«Мы находимся в центре Европы. Делаем всё для того, чтобы простились с этой болезнью. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах», — отметил Лукашенко, выразив недовольство по поводу рисков заражения из-за массовых акций протеста.