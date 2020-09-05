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«Не доверяй, но проверяй»: Помпео рассказал об отношении к российской вакцине 

ИД «Собеседник» 26 минут назад
США назвали цель российской вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия и Китай, разрабатывая вакцину от коронавируса, главным образом пытались достичь не медицинского успеха, а политического, именно поэтому в отношении к разработанному этими странами препаратам стоит относиться в логике «не доверяй, но проверяй».

«Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — пояснил политик в эфире «Шоу Хью Хьюитта» (цитата по РБК).

По мнению Помпео, если окажется, что разработанная вакцина «не работает», то последствия могут быть даже серьезней, чем от самой пандемии коронавируса, поэтому к столь быстрым результатам у России и Китая стоит отнестись «очень внимательно». Он также обратил внимание, что КНР «уже скрыла» от международной общественности сам коронавирус.
Напомним, что «первая в мире вакцина», разработанная в России даже официально пока не прошла необходимых испытаний. В ходе уже начатого третьего этапа тестирования ученые должны установить, насколько она безопасна и эффективна.
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В мире , США , РБК , Китай
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