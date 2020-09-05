Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии 

Белорусский лидер отметил, что без экономики никакая идеология стране не поможет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совбеза назвал главную проблему страны.

По его словам, главной проблемой и задачей, стоящей перед властями, является улучшение экономики Белоруссии. Он отметил, что без экономики никакая идеология стране не поможет.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — цитирует БелТА белорусского лидера.

Он заявил, что для нормальной работы экономики властями уже сделано немало. Также, по словам белорусского лидера, в этом помогают и договоренности с Россией.