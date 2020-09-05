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Чехия примет для лечения пострадавших на протестах белорусов 

Газета.Ru 32 минуты назад
Чехия примет для лечения пострадавших белорусов
Фото: Газета.ру
Чехия предоставит бесплатную медпомощь и программу реабилитации белорусам, пострадавшим от действий силовиков на акциях протеста в республике. Об этом сообщает "Чешское телевидение" со ссылкой на документ МВД, который будет обсуждаться в правительстве.

"Гражданам Белоруссии будет предоставлена медицинская и реабилитационная поддержка Переправкой раненных белорусов будет заниматься управление правительственных полетов чешской армии. Весь процесс лечения и реабилитации будет оплачен чешской стороной", — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что помощь будет предоставлена в рамках программы Medevac, которая реализуется в стране с 1993 года для пострадавших от военных действий или насилия со стороны государства.
В свою очередь, чешский МИД подготовит визы для нуждающихся белорусов, а Минздрав выделит для них койки в больницах.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Множество демонстрантов сообщали о насилии и жестком обращении в отделениях милиции. Десятки из них были доставлены в больницы после пребывания в изоляторах.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии
В мире , Европа , СНГ , Минздрав РФ , МИД , Чехия
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