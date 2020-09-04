Трамп похвастался поддержкой полицейских 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили ему свою поддержку на предстоящих президентских выборах.

Трамп с подписью "большая честь для меня" ретвитнул сообщение ордена в Twitter, которое гласит, что "от имени 355 тысяч членов Ордена полицейского братства мы с гордостью высказываем свою поддержку Дональду Трампу на выборах президента".

В пятницу телеканал Fox News сообщил, что 175 правоохранителей, как действующих, так и уже вышедших в отставку, поддержали кандидата от Демократической партии США Джо Байдена . По данным телеканала, среди них бывшие шерифы, бывшие прокуроры штатов и действующие американские прокуроры.

Орден полицейского братства является одним из крупнейших полицейских профсоюзов США.