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Трамп похвастался поддержкой полицейских 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Трамп похвастался поддержкой полицейских
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили ему свою поддержку на предстоящих президентских выборах.
Трамп с подписью "большая честь для меня" ретвитнул сообщение ордена в Twitter, которое гласит, что "от имени 355 тысяч членов Ордена полицейского братства мы с гордостью высказываем свою поддержку Дональду Трампу на выборах президента".
В пятницу телеканал Fox News сообщил, что 175 правоохранителей, как действующих, так и уже вышедших в отставку, поддержали кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. По данным телеканала, среди них бывшие шерифы, бывшие прокуроры штатов и действующие американские прокуроры.
Орден полицейского братства является одним из крупнейших полицейских профсоюзов США.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News
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