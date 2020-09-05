«Это нужно для сдерживания России»

Три бомбардировщика США B-52 Stratofortress, которые днем ранее выполняли маневры в воздушном пространстве Украины недалеко от границы с Крымом, показали, как можно обеспечить странам Запада "возможность для сдерживания России". Об этом заявили в Командовании ВВС США в Европе, сообщает агентство "Интерфакс".
По мнению американского командования, бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, Северная Дакота, провели "важные учения по интеграции" с украинскими военными силами в их воздушном пространстве. Эти полеты, пояснили в Пентагоне, были запланированы давно в рамках миссии по переброске шести американских бомбардировщиков на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, откуда они и совершили вчерашний вылет.
"Миссия предоставила партнерам ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США, союзников по НАТО и партнеров возможностью для сдерживания России", — отметили в штабе американских ВВС.
Ранее, как сообщал сайт РИА Новости Крым, два стратегических ядерных бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress зашли в воздушное пространство Украины и пролетели всего в 53 километрах от российской границы в Крыму. Параллельно над Черным морем, недалеко от крымского побережья были замечены сразу три разведывательных самолета.
При этом, как отметил профессор Академии военных наук, военный эксперт Вадим Козюлин, американские бомбардировщики совершили маневр через территорию Украины специально, чтобы, во-первых, изучить, как реагируют на угрозу российские силы ПВО, а во-вторых, безнаказанно потревожить российские самолеты, которые не могли пересечь границу с Украиной.