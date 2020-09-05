«Это нужно для сдерживания России»

Три бомбардировщика США B-52 Stratofortress, которые днем ранее выполняли маневры в воздушном пространстве Украины недалеко от границы с Крымом , показали, как можно обеспечить странам Запада "возможность для сдерживания России ". Об этом заявили в Командовании ВВС США в Европе, сообщает агентство "Интерфакс".

По мнению американского командования, бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, Северная Дакота, провели "важные учения по интеграции" с украинскими военными силами в их воздушном пространстве. Эти полеты, пояснили в Пентагоне , были запланированы давно в рамках миссии по переброске шести американских бомбардировщиков на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, откуда они и совершили вчерашний вылет.

"Миссия предоставила партнерам ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США, союзников по НАТО и партнеров возможностью для сдерживания России", — отметили в штабе американских ВВС.

Ранее, как сообщал сайт РИА Новости Крым, два стратегических ядерных бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress зашли в воздушное пространство Украины и пролетели всего в 53 километрах от российской границы в Крыму. Параллельно над Черным морем, недалеко от крымского побережья были замечены сразу три разведывательных самолета.