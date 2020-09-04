МВД Белоруссии заявило о попытке взлома своего сайта 

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Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова уведомила, что в пятницу, 4 сентября, была предпринята попытка взлома сайта ведомства. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что официальный сайт МВД не работает по техническим причинам.

По словам Чемодановой, в министерстве не исключают хакерскую атаку.

"Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД", — сообщила Чемоданова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.