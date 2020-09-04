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Минск призвал Запад проявить беспристрастность 

Газета.Ru 58 минут назад
Минск призвал Запад проявить беспристрастность
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков призвал страны Запада проявить беспристрастность и не вводить санкции против республики, поскольку они навредят всем. Об этом он сказал по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", инициатором которой выступила Эстония, передает Sputnik. Беларусь.
Он отметил, что Минск никогда не приемлет внешнее вмешательство.

"Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем, в том числе и их инициаторам", — сказал Рыбаков.

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В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , Белоруссия в огне , Валентин Рыбаков , Совбез ООН , ООН , Минск
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