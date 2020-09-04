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На Украине опровергли возвращение жесткого карантина 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине опровергли возвращение жесткого карантина
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг возможность возвращения в стране жесткого карантина. Об этом сообщает УНИАН.

«Второго локдауна на Украине быть не может. Это понимает большинство стран», — заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, введенная в настоящий момент на Украине система адаптивного карантина показала свою эффективность и будет использоваться и далее.
Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.
Общее число заразившихся на Украине составило 130 951 человек, из них 60 613 выздоровели. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Алексей Данилов , Денис Шмыгаль , Правительство Украины
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