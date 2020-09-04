На Украине опровергли возвращение жесткого карантина 

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«Второго локдауна на Украине быть не может. Это понимает большинство стран», — заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, введенная в настоящий момент на Украине система адаптивного карантина показала свою эффективность и будет использоваться и далее.

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.