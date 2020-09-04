Раскрыт способ избежать новой самоизоляции в пандемию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что страны смогут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если они будут предпринимать целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с COVID-19.

По его мнению, самоизоляция как мера по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа — "прямолинейный инструмент", который привел к тяжелым последствиям в большинстве государств.

"При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем", — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что есть опыт нескольких стран, применивших "основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19". По словам главы ВОЗ, это позволяет им "постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги".