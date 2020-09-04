Белоруссия заявила о войне с Западом 

«Сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления», — заявил Хренин, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он отметил, что сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства.

Хренин поблагодарил Россию и Китай за поддержку белорусских властей и отметил, что за попыткой неконституционной смены власти в Белоруссии стоят «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.