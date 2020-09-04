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Белоруссия заявила о войне с Западом 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Белоруссия заявила о войне с Западом
Фото: Reuters
Западные страны после неудачной попытки «цветной революции» в Белоруссии перешли к гибридной войне, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, выступая в Москве на совместном заседании министров обороны стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления», — заявил Хренин, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он отметил, что сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства.
Хренин поблагодарил Россию и Китай за поддержку белорусских властей и отметил, что за попыткой неконституционной смены власти в Белоруссии стоят «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
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В мире , Виктор Хренин , ШОС , Москва
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