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Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию мониторинговую миссию 

Газета.Ru и ещё 6 20 минут назад
Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию миссию
Фото: Газета.ru
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем ООН направить в Белоруссию безотлагательно мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию "на земле", — сказала политик.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , ООН
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