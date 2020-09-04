Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию миссию

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем ООН направить в Белоруссию безотлагательно мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию "на земле", — сказала политик.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.