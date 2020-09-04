МИД Турции призвал Макрона «не впадать в истерику» 

Чавушоглу заявил, что Макрон «впал в истерику» из-за поражений Халифы Хафтара в Ливии, затем «был унижен» в Восточном Средиземноморье, а после этого стал «провоцировать» Грецию на конфликт с Турцией.

«Нет нужды в таком истерическом поведении со стороны Франции, они выглядят смешно. Мы две страны-члена НАТО», — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

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