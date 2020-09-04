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Около 100 граждан Белоруссии попросили убежище в Польше 

ТАСС 1 час назад
Граждане Белоруссии бегут в Польшу
Фото: РИА Новости
Около 100 граждан Белоруссии обратились к польским властям с просьбой позволить им остаться на территории республики, так как в Белоруссии, по их словам, им угрожает опасность. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу после совещания с представителями правительства, посвященного пандемии коронавируса.
По словам Дуды, "в последние недели в Польше около 100 человек — граждан Белоруссии — выступили с просьбой остаться на территории Польши, принимая во внимание свою безопасность".

"Они считают, что, по политическим соображениям, на территории Белоруссии им угрожает опасность", — добавил он.

"Были опасения, связанные с Белоруссией, что оттуда будут приезжать зараженные коронавирусом", — сказал Дуда и подчеркнул, что причин для опасений нет.

"Движение на границе осуществляется на нормальном уровне — около 2 тыс. граждан Белоруссии в день въезжают на территорию Польши. У них не фиксируется большое число заражений".

"Приезжающие из Белоруссии не источник заражения", — отметил польский президент.

Ранее власти Польши приняли решение облегчить для граждан Белоруссии режим пересечения границы, ускорив процесс выдачи виз.
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Анджей Дуда , Польша
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