НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным 

Члены НАТО продолжат консультации по ситуации с Алексеем Навальным, а также рассмотрение возможных ее последствий, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия", — сказал он.
Столтенберг назвал ситуацию с Навальным "серьезным нарушением международного права, которое требует международного ответа".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.