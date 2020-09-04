НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным 

"Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия", — сказал он.

Столтенберг назвал ситуацию с Навальным "серьезным нарушением международного права, которое требует международного ответа".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.