Американцы запускают военные самолеты к граница РФ 

Американские военные изучают возможности противовоздушной обороны российской армии, запуская к границам РФ самолет B-52 в качестве отвлекающего маневра, сообщает журнал Forbes. По мнению журналистов, это доказывает недавний инцидент с американским бортом, пролетевшим над Черным морем.

Речь идет о бомбардировщике ВВС США, который 22 августа в рамках учений пролетел на 30 странами НАТО , а также появился в районе Черного моря, который контролируется российскими войсками. В результате в воздух были подняты два истребителя Су-27 с ракетным вооружением, которые подошли так близко к B-52, что даже возникла угроза возникновения опасной ситуации.

При этом журналисты отмечают, что экипаж американского самолета рисковал не зря. В этот момент на безопасном расстоянии активно работали самолеты-разведчики RC-135V/W, которым, по мнению автора, в то время как российские системы ПВО были приведены в полную боевую готовность, удалось «получить немало интересной информации».

Ранее, как сообщал «Рамблер», американских военных озадачила российская субмарина, всплывшая у берегов Аляски. В Тихоокеанском флоте ВМФ РФ журналистам пояснили, что подводная лодка — атомный подводный крейсер «Омск», участвующий в учениях.