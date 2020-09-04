В Белоруссии жестоко задержали студентов 

По меньшей мере трое студентов были задержаны после исполнения в холле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) гимна Французской республики «Марсельеза», сообщает издание Tut.by. Задержание проводили сотрудники ОМОН при поддержке неизвестных людей в штатском.

Инцидент произошел днем 4 августа. В холле МГЛУ собрались около 50 человек с бело-красно-белыми флагами, символом Белорусской народной республики, и спели на английском языке Марсельезу. Сразу после этого в здание ворвались два десятка крепких мужчин, часть которых была одета в форму ОМОН, часть — в штатском. Троих студентов задержали.

На видео, опубликованном Telegram-каналом NEXTA Live https://t.me/nexta_live/10486?single, видно, что правоохранители действуют достаточно жёстко. На защиту задержанных пытаются встать их однокурсники и некоторые из преподавателей.

«Не трогайте ребенка. Не надо», — слышен женский возглас.

Журналисты выяснили, что об акции, запланированной студентами МГЛУ было хорошо известно руководству университета. Эту ситуацию ректор Наталья Баранова даже обсуждала с первым заместителем министра внутренних дел Геннадием Казакевичем. Замминистра убеждал собеседницу отговорить молоды людей от затеи, поскольку они «перебегают дорогу не там, где надо». Руководство вуза осудило действия силовиков и пообещало «защитить детей», а также в ближайшее время ввести пропускной режим в университет.