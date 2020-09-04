Немцы нахамили русским по делу Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. Позавчера власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

После этого Генеральная прокуратура России обратилась к Германии с запросом об оказании правовой помощи в расследовании ситуации с Навальным.

«Россия имеет информацию по этому нападению или может ее получить», — заявил сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он отметил, что в России есть многочисленные пробы, взятые у Навального, и изъятые предметы, и посоветовал изучать их. «Царьград» назвал такой ответ хамским.