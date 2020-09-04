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Немцы нахамили русским по делу Навального 

Артём Кульша 1 час назад
Немцы нахамили русским по делу Навального
Фото: ТАСС
Власти Германии по-хамски ответили на предложение России сотрудничать по делу об отравлении политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Царьград».
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. Позавчера власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
После этого Генеральная прокуратура России обратилась к Германии с запросом об оказании правовой помощи в расследовании ситуации с Навальным.

«Россия имеет информацию по этому нападению или может ее получить», — заявил сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он отметил, что в России есть многочисленные пробы, взятые у Навального, и изъятые предметы, и посоветовал изучать их. «Царьград» назвал такой ответ хамским.
2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и ОЗХО примет меры в связи отравлением Навального в зависимости от реакции России.
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В мире , Штеффен Зайберт , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Генпрокуратура РФ , НАТО , ЕС , ОЗХО , Царьград ТВ , Германия
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