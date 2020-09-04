Украина обрушилась на Россию из-за Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. Позавчера власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Сегодня Кулеба назвал отравление Навального преступлением и выразил уверенность, что оно не должно остаться без ответа.

«Все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно "Северного потока — 2"», — заявил он.