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Украина обрушилась на Россию из-за Навального 

Артём Кульша 1 час назад
Украина обрушилась на Россию из-за Навального
Фото: Рамблер
Политика в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2» должна быть пересмотрена в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. Позавчера власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Сегодня Кулеба назвал отравление Навального преступлением и выразил уверенность, что оно не должно остаться без ответа.

«Все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно "Северного потока — 2"», — заявил он.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины добавил, что введение этого газопровода в строй позволит властям России зарабатывать огромные деньги и инвестировать их в агрессивные действия, в том числе за рубежом.
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В мире , Алексей Навальный , Дмитрий Кулеба , МИД
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