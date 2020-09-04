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В НАТО сделали заявление по делу Навального 

Артём Кульша 54 минуты назад
В НАТО сделали заявление по делу Навального
Фото: РИА Новости
Государства Североатлантического Альянса (НАТО) мог