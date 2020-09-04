Россиян попросили помочь свергнуть Лукашенко

Цепкало заявил, что для большинства белорусов действующий режим — оккупационный, Лукашенко им «абсолютно чужд». Оппозиционер призвал Россию не идти против белорусов. Поддержка Лукашенко — «не в интересах дружбы между двумя странами», уверен он.

«Мы очень хотим сбросить эту химеру, которая называется режим Лукашенко. Я вас еще раз очень прошу: помогите нам это сделать», — заявил политик, обратившись за поддержкой к российским СМИ, блогерам и депутатам Госдумы.

«И я обращаюсь в том числе и к правительству РФ : не помогайте, пожалуйста, ему ни в чем. Он развернется, он сделает очередной кульбит, он опять вас начнет оскорблять, он опять вас начнет поливать грязью, — добавил оппозиционер. — Не ведитесь так, как вы велись 26 лет. Будьте на этот раз более внимательны и аккуратны».

Цепкало напомнил про арест бойцов ЧВК Вагнера, нарушение российских продуктовых санкций и другие действия белорусской власти. «Поэтому давайте мы закончим с режимом Лукашенко, я вас прошу», — заявил он.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются почти месяц.