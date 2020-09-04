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Цепкало попросил россиян помочь белорусам свергнуть Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян попросили помочь свергнуть Лукашенко
Фото: ТАСС
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало попросил россиян помочь белорусам свергнуть главу республики Александра Лукашенко. Видеообращение политика опубликовано на YouTube.
Цепкало заявил, что для большинства белорусов действующий режим — оккупационный, Лукашенко им «абсолютно чужд». Оппозиционер призвал Россию не идти против белорусов. Поддержка Лукашенко — «не в интересах дружбы между двумя странами», уверен он.

«Мы очень хотим сбросить эту химеру, которая называется режим Лукашенко. Я вас еще раз очень прошу: помогите нам это сделать», — заявил политик, обратившись за поддержкой к российским СМИ, блогерам и депутатам Госдумы.

«И я обращаюсь в том числе и к правительству РФ: не помогайте, пожалуйста, ему ни в чем. Он развернется, он сделает очередной кульбит, он опять вас начнет оскорблять, он опять вас начнет поливать грязью, — добавил оппозиционер. — Не ведитесь так, как вы велись 26 лет. Будьте на этот раз более внимательны и аккуратны».
Цепкало напомнил про арест бойцов ЧВК Вагнера, нарушение российских продуктовых санкций и другие действия белорусской власти. «Поэтому давайте мы закончим с режимом Лукашенко, я вас прошу», — заявил он.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются почти месяц.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Госдума , Правительство РФ
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