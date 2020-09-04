Германия приняла запрос от ФРГ по ситуации с Навальным

Запрос правовой помощи генпрокуратуры РФ по Навальному принят Германией, передан прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов.
"Российская генеральная прокуратура 27 августа обратилась с запросом правовой помощи к федеральному ведомству юстиции, правительство согласовало передачу запроса правовой помощи. Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи генеральной прокуратуре Берлина", — сказала Кайтель на брифинге в пятницу.
Она добавила, что минюст не комментирует содержание правой помощи.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.