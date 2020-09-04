Германия приняла запрос от ФРГ по ситуации с Навальным

Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов.

"Российская генеральная прокуратура 27 августа обратилась с запросом правовой помощи к федеральному ведомству юстиции, правительство согласовало передачу запроса правовой помощи. Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи генеральной прокуратуре Берлина", — сказала Кайтель на брифинге в пятницу.

Она добавила, что минюст не комментирует содержание правой помощи.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.