МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным 

По его словам, «есть много свидетельств причастности Москвы к случившемуся. Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — заявил он.