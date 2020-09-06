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МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным 

Lenta.ru и ещё 22 47 минут назад
МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Об этом он заявил газете Bild, передает ТАСС.

По его словам, «есть много свидетельств причастности Москвы к случившемуся. Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — заявил он.

Маас предупредил, что если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то «нам с нашими партнерами придется обсудить ответ»
В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.
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В мире , Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , МИД , Правительство РФ , Bild , ИТАР-ТАСС , Москва
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