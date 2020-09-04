В Литве осквернили памятник советским воинам 

Вандалы в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда облили красной краской памятник советским воинам, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.

"Об инциденте сообщили в четверг около 8.15 (совпадает с мск). Памятник установлен на местном кладбище. Помимо порчи памятника красной краской вандалы написали на нем оскорбительные надписи", — пишет Sputnik.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти. Надругательство наказывается публичными работами или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до года.

Как добавляет Sputnik, рядом с памятником в виде стоящего на постаменте воина с флагом находится братское захоронение. При освобождении города погибли и были здесь захоронены более 920 красноармейцев, однако известны далеко не все имена. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства России.