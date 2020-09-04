Цирк с «Новичком» приехал снова

Steigan (Норвегия) это кажется крайне неправдоподобным. Меркель и остальные уверяют, будто российские власти сперва хотели убить Навального ядом «армейского образца», а когда им это не удалось, благополучно отправили жертву в Берлин, чтобы немецкие военные лаборатории выяснили, что же замышляет коварный Путин.это кажется крайне неправдоподобным.

Фото: © flickr.com, Kevin O'Mara © flickr.com, Kevin O'Mara

Специальная военная лаборатория провела токсикологическое исследование анализов Алексея Навального, который сейчас находится в одной из берлинских больниц.

«На Алексея Навального было совершено покушение, чтобы заставить его замолчать», — заявила канцлер Ангела Меркель, как передает NRK.

Норвегия и НАТО осуждают

Норвежские власти нападение на Навального решительно осудили. Министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide, консервативная партия «Хёйре») говорит, что Норвегия полностью доверяет расследованию и оценкам немецких властей.

«Теперь на российских властях лежит большая ответственность за проведение тщательного и достоверного расследования отравления нервно-паралитическим веществом», — сказала она.

Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением „Новичка". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического вещества армейского образца, которое делает полное и прозрачное расследование с российской стороны настоятельной необходимостью. Мы проконсультируемся с Германией и всеми союзниками по НАТО насчет последствий.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

Ну, началось. Они надеются, что все забыли про случай со Скрипалем и теперь снова можно выдавать желаемое за действительное.

Кстати, как поживают отец и дочь Скрипали? Кто-нибудь в курсе?

А сейчас министр иностранных дел Сёрейде, генсек Столтенберг и канцлер Меркель хотят, чтобы мы поверили, будто российские власти сперва хотели убить Навального нервно-паралитическим веществом «армейского образца» (по выражению Столтенберга), а когда им это не удалось, благополучно отправили жертву в Берлин, чтобы немецкие военные лаборатории выяснили, что же там замышляет коварный Путин.

И как России теперь доказывать непричастность? И может ли сам Столтенберг убедительно доказать, что он этого не делал?

Следует также добавить, что если бы Навального действительно отравили «Новичком», он был бы уже мертв, а экипаж самолета и другие пассажиры рейса в Берлин пострадали бы вместе с ним.

Это дело настолько прискорбное, что нежизнеспособно с самого начала. Больше всего оно напоминает скетч из «Монти Пайтона» про мертвого попугая породы «норвежский голубой», которого пытаются продать покупателю в зоомагазине.