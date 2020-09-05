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Маас призвал Лукашенко отреагировать на требования ЕС 

RT на русском и ещё 36 1 час назад
В ЕС пригрозили Лукашенко новыми санкциями
Фото: Reuters
Евросоюз ужесточит санкции против Минска, если белорусский президент Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС. Об этом заявил глава германского МИД Хайко Маас.

«Как ЕС мы не признаем выборы (президента Белоруссии. — RT) и приняли решение о санкциях, которые реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, то будут новые санкции», — сказал Маас в интервью Bild.

Среди требований ЕС он отметил переговоры с оппозицией и проведение новых выборов, а также уважение прав мирных демонстрантов.
Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна совместно с европейскими партнёрами рассматривает возможность наложения санкций из-за нарушений прав человека в Белоруссии.
Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.
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В мире , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Bild , Минск
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