В ЕС пригрозили Лукашенко новыми санкциями

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«Как ЕС мы не признаем выборы (президента Белоруссии. — RT) и приняли решение о санкциях, которые реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, то будут новые санкции», — сказал Маас в интервью Bild.

Среди требований ЕС он отметил переговоры с оппозицией и проведение новых выборов, а также уважение прав мирных демонстрантов.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна совместно с европейскими партнёрами рассматривает возможность наложения санкций из-за нарушений прав человека в Белоруссии.

Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.