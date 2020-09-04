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Трампу приписали желание выйти из НАТО после выборов 

Lenta.ru и ещё 2 43 минуты назад
Трампу приписали желание выйти из НАТО после выборов
Фото: Reuters
Экс-чиновники администрации президента Дональда Трампа приписали ему желание вывести США из НАТО в случае победы на президентских выборах осенью 2020 года. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что вероятный выход Трампа из НАТО станет крупной победой президента России Владимира Путина. Известно, что нынешний лидер США задумывается о необходимости сохранять место в объединении еще с 2018 года, однако сейчас якобы появились подходящие условия для такого сценария. При этом подчеркивается, что Конгресс, скорее всего, заблокирует решение о выходе из НАТО, если оно действительно будет принято.
Ранее бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон допускал, что Трамп объявит о выходе из альянса еще до выборов президента 2020 года.
Летом 2018 года во время саммита лидеров стран-членов НАТО американский лидер говорил своему советнику по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него.
Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных 2 процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды 4 процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.
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Комментарии
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , НАТО
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