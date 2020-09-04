Трампу приписали желание выйти из НАТО после выборов 

Отмечается, что вероятный выход Трампа из НАТО станет крупной победой президента России Владимира Путина . Известно, что нынешний лидер США задумывается о необходимости сохранять место в объединении еще с 2018 года, однако сейчас якобы появились подходящие условия для такого сценария. При этом подчеркивается, что Конгресс, скорее всего, заблокирует решение о выходе из НАТО, если оно действительно будет принято.

Ранее бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон допускал, что Трамп объявит о выходе из альянса еще до выборов президента 2020 года.

Летом 2018 года во время саммита лидеров стран-членов НАТО американский лидер говорил своему советнику по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него.

Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных 2 процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды 4 процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.