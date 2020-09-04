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Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
На Сахалине был зажжен маяк Анива, простоявший без работы с 2006-го года. Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, по итогам которой остров перешёл от Японии к СССР. Долгое время маяк использовался военным флотом России, но после 2006-го стал не нужен. В итоге это удивительное 31-метровое сооружение "проспало" почти 15 лет. Маяк был установлен японцами в 1939-ом году. Спроектировал его инженер Синобу Миура. Несмотря на сильные разрушения, маяк интенсивно посещают туристы, прибывающие на частных и личных судах. Неорганизованные экскурсии усугубляют состояние маяка, но в то же время и привлекают к нему внимание общества.
В мире , Видео , Анива , Япония
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