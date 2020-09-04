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В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
Рекордное число заражений: COVID-19 не отпускает мир
Фото: EPA
Аргентинские медики за сутки выявили 12 026 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста в стране с начала пандемии. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской республики, общее число заразившихся достигло 451 198. Ранее в стране не выявляли более 11 717 заболевших в день.
Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 6 990. За ней следует столица, где выявлено 1 411 случаев. За минувшие сутки была подтверждена смерть 245 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 9 361. К настоящему моменту выздоровел 322 461 заразившийся.
В среду в интервью телеканалу Todo Noticias президент страны Альберто Фернандес не исключил, что власти могут вновь ужесточить карантинные меры.
3 марта аргентинские власти подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие сохраняющихся ограничений было продлено до 20 сентября.
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Комментарии
В мире , Альберто Фернандес , Аргентина
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