Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уборщица стала миллионершей из-за ошибки кассира 

Lenta.ru 12 минут назад
Уборщица стала миллионершей из-за ошибки кассира
Фото: Manchester Evening News
Уборщица из английского города Манчестер, графство Большой Манчестер, по ошибке получила 90 тысяч фунтов (9 миллионов рублей) на свой банковский счет и похитила часть денег. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.
11 октября 2019 года 51-летняя Комфорт Конаду (Comfort Conadu) вернула покупку в магазин секонд-хэнд, которым владеет благотворительная организация Royal Mencap Society. Сотрудники магазина по ошибке перевели на ее счет 90 тысяч фунтов (9 миллионов рублей) вместо стоимости товара.
Деньги поступили на ее счет 14 октября. Конаду предпочла не сообщать о произошедшем банку и представителям организации. В тот же день она перевела более 57 тысяч фунтов (5,7 миллиона рублей) на разные счета, включая счет, принадлежавший ее сыну.
Через несколько дней старшие менеджеры благотворительной организации, которая поддерживает людей с проблемами в обучении, обратили внимание на слишком большую сумму возврата и запустили расследование. Двое сотрудников магазина пояснили, что у них были проблемы с оборудованием. Их отстранили от работы на время расследования, и позже они были уволены. Конаду была привлечена к суду и признала вину в хищении средств.
Часть выплаты позже была восстановлена банком, но благотворительная организация потеряла более 31 тысячи фунтов (3,1 миллиона рублей). Прокурор Кейт Гаскелл (Kate Gaskell) сообщила, что эта сумма соответствует прибыли благотворительного магазина за 18 месяцев.
Адвокат Макс Саффман (Max Saffman) заявил, что Конаду является матерью шести детей и бабушкой 12 внуков. Обычно она ведет скромный образ жизни и работает уборщицей. Он подчеркнул, что о таких деньгах она не могла даже и мечтать, поэтому поддалась соблазну.
Суд приговорил англичанку к 20 месяцам тюремного заключения, с отсрочкой на два года.
Ранее сообщалось, что житель американского города Кристал, штат Миннесота, неожиданно получил 150 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей) на свой счет из-за банковской ошибки. Мужчина сам позвонил в финансовую организацию, чтобы вернуть деньги.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Последние новости
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19 Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19 Лукашенко попал в базу данных «Миротворца» Лукашенко попал в базу данных «Миротворца» В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком» В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
01:28
Лукашенко стал врагом Украины
В мире
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
00:14
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
В мире
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
01:23
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
В мире Происшествия
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
00:59
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Шоу-бизнес
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение