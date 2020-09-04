Уборщица стала миллионершей из-за ошибки кассира 

Уборщица из английского города Манчестер, графство Большой Манчестер, по ошибке получила 90 тысяч фунтов (9 миллионов рублей) на свой банковский счет и похитила часть денег. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

11 октября 2019 года 51-летняя Комфорт Конаду (Comfort Conadu) вернула покупку в магазин секонд-хэнд, которым владеет благотворительная организация Royal Mencap Society. Сотрудники магазина по ошибке перевели на ее счет 90 тысяч фунтов (9 миллионов рублей) вместо стоимости товара.

Деньги поступили на ее счет 14 октября. Конаду предпочла не сообщать о произошедшем банку и представителям организации. В тот же день она перевела более 57 тысяч фунтов (5,7 миллиона рублей) на разные счета, включая счет, принадлежавший ее сыну.

Через несколько дней старшие менеджеры благотворительной организации, которая поддерживает людей с проблемами в обучении, обратили внимание на слишком большую сумму возврата и запустили расследование. Двое сотрудников магазина пояснили, что у них были проблемы с оборудованием. Их отстранили от работы на время расследования, и позже они были уволены. Конаду была привлечена к суду и признала вину в хищении средств.

Часть выплаты позже была восстановлена банком, но благотворительная организация потеряла более 31 тысячи фунтов (3,1 миллиона рублей). Прокурор Кейт Гаскелл (Kate Gaskell) сообщила, что эта сумма соответствует прибыли благотворительного магазина за 18 месяцев.

Адвокат Макс Саффман (Max Saffman) заявил, что Конаду является матерью шести детей и бабушкой 12 внуков. Обычно она ведет скромный образ жизни и работает уборщицей. Он подчеркнул, что о таких деньгах она не могла даже и мечтать, поэтому поддалась соблазну.

Суд приговорил англичанку к 20 месяцам тюремного заключения, с отсрочкой на два года.

Ранее сообщалось, что житель американского города Кристал, штат Миннесота, неожиданно получил 150 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей) на свой счет из-за банковской ошибки. Мужчина сам позвонил в финансовую организацию, чтобы вернуть деньги.