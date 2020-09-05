Байден назвал главную угрозу выборам в США

"Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … — Россия", — сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.