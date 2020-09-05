Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США 

РИА Новости и ещё 1 22 минуты назад
Байден назвал главную угрозу выборам в США
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал "ответить" в случае победы.

"Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … — Россия", — сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.

Его спросили о том, разделяет ли он мнение генпрокурора США Уильяма Барра, заявившего ранее, что Китай действует "агрессивнее", чем Россия, в попытках повлиять на США. "Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я", — ответил Байден.

"Я считаю, что любая страна, вовлеченная в любую деятельность по делегитимизации и оказанию влияния на американские выборы, — это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ", — сказал Байден.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Стало известно, где нашли следы яда у Навального Стало известно, где нашли следы яда у Навального
Комментарии
В мире , США , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Уильям Барр , МИД , Демократическая партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение