Байден назвал главную угрозу выборам в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал "ответить" в случае победы.
"Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … — Россия", — сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.
Его спросили о том, разделяет ли он мнение генпрокурора США Уильяма Барра, заявившего ранее, что Китай действует "агрессивнее", чем Россия, в попытках повлиять на США. "Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я", — ответил Байден.
"Я считаю, что любая страна, вовлеченная в любую деятельность по делегитимизации и оказанию влияния на американские выборы, — это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ", — сказал Байден.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.