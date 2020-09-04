Не так выглядит: Зеленского вновь раскритиковали

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского и то, как он одевается на международные встречи, не соответствует рамкам дипломатического этикета. Об этом в беседе с радио «Эхо Киева» заявила эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.

По ее словам, в дипломатии важна каждая мелочь в облике политиков, все нормы международного общения прописаны и им нужно следовать. И этим нельзя пренебрегать. «Сегодня некоторые моменты (…) упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи», — раскритиковала подход президента Адаменко.

Она привела пример того, как в начале своего нахождения в должности главы государства Зеленский надел на международную встречу черную рубашку с закатанными рукавами. Это, как отметила эксперт, не соответствовало уровню встречи. Бывший президент США Барак Обама тоже надевал рубашки с закатанными рукавами, однако белые и только на встречи со своими подчиненными, пояснила специалист.

Кроме того, Адаменко указала на ошибку Зеленского при встрече с представителями Японии. «Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок», — возмутилась эксперт, добавив, что подобные вещи Зеленскому вряд ли будут прощать.