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Внешний вид Зеленского раскритиковали 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Не так выглядит: Зеленского вновь раскритиковали
Фото: РИА Новости
Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского и то, как он одевается на международные встречи, не соответствует рамкам дипломатического этикета. Об этом в беседе с радио «Эхо Киева» заявила эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.
По ее словам, в дипломатии важна каждая мелочь в облике политиков, все нормы международного общения прописаны и им нужно следовать. И этим нельзя пренебрегать. «Сегодня некоторые моменты (…) упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи», — раскритиковала подход президента Адаменко.
Она привела пример того, как в начале своего нахождения в должности главы государства Зеленский надел на международную встречу черную рубашку с закатанными рукавами. Это, как отметила эксперт, не соответствовало уровню встречи. Бывший президент США Барак Обама тоже надевал рубашки с закатанными рукавами, однако белые и только на встречи со своими подчиненными, пояснила специалист.
Кроме того, Адаменко указала на ошибку Зеленского при встрече с представителями Японии. «Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок», — возмутилась эксперт, добавив, что подобные вещи Зеленскому вряд ли будут прощать.
В октябре прошлого года жену украинского президента Елену Зеленскую раскритиковали в сети за неуважение к императору Японии из-за того, что она пришла на прием в платье лимонного цвета. Пользователи отметили, что желтый цвет в одежде на официальном приеме в Японии могут использовать только члены императорской семьи.
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Комментарии 1
В мире , Елена Зеленская , Барак Обама , Владимир Зеленский
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