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Белорусская оппозиция призвала власти к диалогу 

Lenta.ru 26 минут назад
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции призвал действующую власть страны перейти к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале объединения.

«Мы требуем остановить давление. Мы призываем к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз», — заявили представители совета. Они также призвали власти отпустить задержанных и прекратить пытаться решить конфликт силовыми методами.

Ранее одна из руководителей КС и новой политической партии «Вместе» Мария Колесникова заявила, что единственным способом решить ситуацию в стране будет отставка действующего президента Александра Лукашенко. Только это, считает Колесникова, будет свидетельствовать о контакте власти с народом, большинство из которого эту власть не принимает.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Их участники требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто ответственен за жестокие разгоны первых митингов. Массовые задержания были приостановлены после первой акции протеста против насилия 12 августа, однако на прошлой неделе они возобновились, кроме того, ОМОН начал задерживать и журналистов, в их числе оказалась корреспондент «Ленты.ру». Лукашенко заявляет, что выборы прошли честно, люди сами бросались на милицию, а протесты организованы и проплачены третьими странами.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Lenta.ru
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