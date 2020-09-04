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В настоящий момент на месте работает группа инженеров.

На территории Бейрута вблизи ставшего известным благодаря печальным событиям месячной давности порта было обнаружено свыше четырех тонн аммиачной селитры.

О находке в области ливанской столицы, где ранее прогремела серия разрушительных взрывов, сообщила армия государства.

Взрывчатое вещество в количестве 4,35 тонн находилось у девятого въезда в порт города. В настоящий момент на месте работает группа инженеров. Соответствующую информацию предоставляет телеканал «Аль-Арабийя».

Жертвами мощных взрывов в портовой зоне Бейрута, произошедших 4 августа, стали более 170 человек. Около шести тысяч жителей города получили ранения. В результате инцидента огромное количество зданий было повреждено или полностью разрушено.