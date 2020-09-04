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Кравчук обвинил Москву в блокировании переговоров по Донбассу 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Кравчук обвинил Москву в блокировании переговоров по Донбассу
Фото: ТАСС
Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) блокируют переговоры по Донбассу, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук. Об этом пишет РИА "Новости".
Ранее участник переговоров от Киева журналист Сергей Гармаш сообщил, что между Кравчуком и российским полпредом в контактной группе Борисом Грызловым произошла перепалка, после чего Грызлов отключил видеосвязь. Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник добавил, что Кравчук пытался "пройти между капельками" и уклонялся от неудобных вопросов.
По словам Кравчука, есть систематические попытки блокировать все вопросы, выносимые на обсуждение. То есть сначала стороны их обсуждают, принимают решение, однако потом Россия и ОРДЛО ставят условие, что для решения вопроса Рада должна отменить постановление о местных выборах, не предусматривающее выборы в ОРДЛО.
Москва и самопровозглашенные республики не хотят подвижек в переговорах, считает Кравчук.
25 на Украине пройдут местные выборы. По решению Киева, они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Сергей Гармаш , Леонид Кравчук , Борис Грызлов , Родион Мирошник , РИА Новости , Киев , Москва
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