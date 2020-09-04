Кравчук обвинил Москву в блокировании переговоров по Донбассу 

Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) блокируют переговоры по Донбассу, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук . Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Кравчука, есть систематические попытки блокировать все вопросы, выносимые на обсуждение. То есть сначала стороны их обсуждают, принимают решение, однако потом Россия и ОРДЛО ставят условие, что для решения вопроса Рада должна отменить постановление о местных выборах, не предусматривающее выборы в ОРДЛО.

Москва и самопровозглашенные республики не хотят подвижек в переговорах, считает Кравчук.

25 на Украине пройдут местные выборы. По решению Киева, они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.