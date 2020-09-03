Анализы жертвы "Новичка" загадочно исчезли из лаборатории

Образцы анализов бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом в Болгарии в 2015 году, бесследно исчезли из финской лаборатории VERIFIN. Об этом говорится в материале The Insider и Bellingcat.

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В результате анализа в пробах были обнаружены фосфорорганические вещества и некоторые вещества, которые не удалось идентифицировать. После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, если всех троих жертв отравили «Новичком».

С февраля 2019 года предприниматель написал несколько писем в VERIFIN с просьбой предоставить анализы правоохранительным органам Болгарии и продлить срок их хранения. Однако ответов на свои письма он не получил. В апреле 2020 года он обратился за помощью в офис генерального прокурора Финляндии, где указали, что уполномочены общаться только с «компетентными судебными органами» Болгарии. Предприниматель снова отправил письмо генпрокурору Финляндии письмо от своего имени, но ответа не получил.

Несмотря на то, что лаборатория была обязана хранить образцы пять лет, то есть до 18 июня 2020 года, там заявили, что образцов у них нет. При этом в VERIFIN отказались объяснять исчезновение образцов. В результате, 25 августа, болгарские власти были вынуждены приостановить расследование.