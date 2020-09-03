Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным 

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Послы стран-членов Североатлантического альянса проведут внеплановую встречу 4 сентября, заявила пресс-служба НАТО.

Заседание будет посвящено ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

МИД России сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место „отравление“ Навального „Новичком“.

Второго сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Таким образом, Захарова назвала заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным „очередной информационной кампанией, направленной против России“.