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Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Послы стран-членов Североатлантического альянса проведут внеплановую встречу 4 сентября, заявила пресс-служба НАТО.
Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным
Заседание будет посвящено ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.
В МИД России сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.
Правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место „отравление“ Навального „Новичком“.
Второго сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Таким образом, Захарова назвала заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным „очередной информационной кампанией, направленной против России“.
Кроме того, один из разработчиков „Новичка“ Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. По его словам, попытки увязать „отравление“ Навального с „Новичком“ являются абсолютной политической ерундой. Разработчик добавил, что отравление блогера „Новичком“ привело бы к летальному исходу, а не к коме.
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В мире , Видео , Сергей Нечаев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Леонид Ринк , МИД , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , НАТО , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Германия
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