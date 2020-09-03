Лукашенко стал врагом Украины 

Администраторы сайта внесли Лукашенко в список «врагов Украины» из-за нарушенного обещания выдать Киеву россиян, задержанных под Минском и обвиненных в попытке дестабилизации обстановки накануне президентских выборов в Белоруссии.

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании страницы Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко оказался в базе данных «Миротворца» из-за интервью бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, в котором он заявил, что Лукашенко планировал стать президентом объединенных Украины и Белоруссии. «Миротворец» расценил это как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков ЧВК Вагнера, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта. 14 августа 32 человека были переданы России, у 33-го оказался белорусский паспорт — он остался в республике.