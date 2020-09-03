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Лукашенко стал врагом Украины 

Вероника Полынина 29 минут назад
Лукашенко стал врагом Украины
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных сайта «Миротворец» как «пособник террористов и российских оккупантов», передает РБК.
Лукашенко ответил на просьбу Киева выдать россиян
Администраторы сайта внесли Лукашенко в список «врагов Украины» из-за нарушенного обещания выдать Киеву россиян, задержанных под Минском и обвиненных в попытке дестабилизации обстановки накануне президентских выборов в Белоруссии.

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании страницы Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко оказался в базе данных «Миротворца» из-за интервью бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, в котором он заявил, что Лукашенко планировал стать президентом объединенных Украины и Белоруссии. «Миротворец» расценил это как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков ЧВК Вагнера, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта. 14 августа 32 человека были переданы России, у 33-го оказался белорусский паспорт — он остался в республике.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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