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Самый крупный бордель Европы обанкротился из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 27 минут назад
Крупнейший бордель обанкротился из-за пандемии
Фото: Globallookpress.com
Самый крупный бордель Европы Pascha, который расположен в Кельне, обанкротился из-за коронавируса. Об этом сообщает местная газета Express.
«Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд», — признался управляющий публичного дома Армин Лобшайд. Он пояснил, что бордель израсходовал все свои средства во время того, как на фоне эпидемии правительство запретило секс-услуги.
Лобшайд подчеркнул, что мог бы избежать процедуры банкротства, если бы у него была гарантия на возобновление работы в грядущем году. При этом управляющий заметил, что, несмотря на запреты, проститутки все же продолжают работать, но подпольно и не платят за это налоги.
В Pascha 11 этажей, на которых трудится более 120 проституток, а также другой персонал, в том числе, повара и массажисты.
В июле сообщалось, что немецкие проститутки захотели вернуться на работу и вышли на митинг. В демонстрации приняли участие около 400 секс-работниц и управляющих борделей со всей страны.
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В мире , Кельн
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