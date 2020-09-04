Грузия готовит России реванш в Южной Осетии 

«Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе», — заявил Нателашвили, выступая вблизи границы с республикой.

Также Нателашвили призвал грузинские власти страны начать работать над «миллиардными санкциями» против России за «оккупацию» Цхинвала. При этом он предрек, что на парламентских выборах в октябре действующее «пророссийское» правительство падет.

Громкое заявление было сделано на фоне политического кризиса, разразившегося в Южной Осетии. С конца августа в республике нет правительства, а депутаты парламента отказались работать, пока генпрокурор не уйдет в отставку. Причиной называют криминал.

За помощью к России президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не обращался, называя происходящее «внутренним вопросом». Тем не менее, в РФ обеспокоены ситуацией, понимает он. Осетинский лидер взял расследование причин кризиса под личный контроль.

Масла в огонь добавило обещание Михаила Саакашвили вернуться в Грузию, сделанное всего неделю назад. Виновник пятидневной войны рассчитывает, что сможет вернуться во власть во главе своей партии — «Единого национального движения», которое входит в объединенный штаб оппозиции.

Военный эксперт Алексей Леонков хвастливые заявления грузинских политиков о новой атаке на Южную Осетию воспринимает скептически.

— Это уже невозможно. С 2008 года, во-первых, изменилась российская армия, а во-вторых, изменился сам подход к тем территориям, которые мы контролируем. Мы взяли ответственность за них, разместив там военные контингенты. Это касается не только Южной Осетии, но и Абхазии и Приднестровья. Так что там все под контролем.

В случае возникновения угрозы подобной угрозе 2008 года, наши военные будут реагировать гораздо быстрее. Все об этом знают и поэтому кроме словесного сотрясания воздуха в реальности ничего не происходит.

«СП»: — В Грузию собрался вернуться Саакашвили. От него всего можно ожидать…

— Это же не возвращение какого-то Дарта Вейдера, императора звездной империи, от которого все должны содрогнуться? Ну, приедет товарищ, который прославился тем, что жевал галстуки в прямом эфире. Бояться что-ли этого? Это несерьезно.

По мнению депутата Госдумы Казбека Тайсаева, дерзкие заявления грузинских политиков — часть более широкого плана, направленного против России.

— Никто, никогда над военной базой в Южной Осетии никакого флага, кроме российского, не поднимет. Я там был, это мощнейшая база, которой Россия гордится. Она принесла стабильность в этот регион. То, что там кровь больше не льется, это благодаря нашим военным, которые одним своим присутствием гарантируют мир на этой земле.

«СП»: — Сейчас в республике возник политический кризис…

— Сложности в Южной Осетии есть, и сегодня многие играют на этом. Но причины этих сложностей не политические. А кто-то пытается политизировать ситуацию. Необходимо провести честное расследование и наказать виновных. Не сомневаюсь, это будет сделано.

Республика компактная. Все друг друга знают. Знают, что происходит, кто за кем стоит, кто чего хочет. Поэтому люди разберутся. Осетины — очень мудрый народ. Тем более в Южной Осетии, они свою независимость выстрадали. Двадцать лет кровопролития все-таки. Суверенитет никто не отдаст.

Конечно, грузинские националисты тоже пытаются использовать эти события. Но это бесперспективно.

«СП»: — А Россия может сейчас как-то помочь республике?

— Южная Осетия — суверенное государство. Россия признала ее независимость. Там есть президент — Анатолий Бибилов, который победил на выборах и которого Россия поддерживает. Да, там сейчас пытаются ставить вопрос о его уходе с поста. Но это глупо, это дешевый политический пиар. Будут новые выборы и там люди дадут оценку всем политикам, которые есть в республике.

«СП»: — На днях Саакашвили пообещал вернуться в Грузию. Это же он начал пятидневную войну…

— Его партия и люди, которые его поддерживают, к сожалению, набирают в Грузии силу. Недооценивать этого нельзя. Мы должны анализировать эту ситуацию. В октябре там будут парламентские выборы. Планы Саакашвили не так уж невероятны. Нам нужно максимально сделать все, чтобы этого не произошло.

«СП»: — Что именно сделать?

— На мой взгляд, Россия не делает всего того, что надо в этом регионе, боясь вмешиваться в чьи-то внутренние дела. При том, что другие страны вовсю вмешиваются во внутренние дела России или, как сейчас, Белоруссии. А почему мы не можем защищать свои геополитические интересы?

Большинство грузин, которые сейчас живут в России, в Москве считают, что с нами нужно жить в мире и дружбе, что нужно восстановить дипотношения, отменить визовые барьеры, восстановить авиасообщение и т. д.

Саакашвили как раз рассчитывает, что Россия как всегда отмолчится, не будет вмешиваться. В то время как Запад, Соединенные Штаты вмешиваются вовсю.

«СП»: — Так, может, западники Саакашвили и засылают в Грузию? Мол, порезвился на Украине, пора и нам послужить…

— Конечно! Это единый проект, направленный против России. И в Закавказье, и в Белоруссии. Нам надо работать активнее.

В свою очередь эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев сомневается в способности Саакашвили всерьез повлиять на внутри грузинскую политическую ситуацию.

— Подготовка к парламентским выборам в Грузии, намеченным на 31 октября, сопровождается активизацией ряда оппозиционных сил, которые эксплуатируют этнополитические проблемы страны для привлечения внимания избирателей и зарабатывания политических очков. И то, что это делается в южноосетинском контексте, закономерно.

Что касается содержательной стороны заявления насчет грузинского флага над российской базой, то они носят популистский характер и не могут быть реализованы ни сейчас, ни когда бы то ни было в будущем. Но такие заявления могут привести к дополнительному напряжению на границе Грузии с Южной Осетией. Некоторые грузинские партии уже организовывали туда шествия, проводили митинги.

Поэтому российские и южноосетинские власти должны уделять теперь повышенное внимание этому, чтобы не допустить никаких провокаций в ближайшие два месяца.

«СП»: — Представляю, что начнется, когда в Грузию вернется Саакашвили…

— На обещание Саакашвили довольно резко отреагировали в правящей партии «Грузинская мечта». Были заявления министра обороны, других политиков, были упоминания уголовных дел, под которыми ходит Саакашвили. Думаю, возвращение этого скандалиста в грузинскую политику будет иметь фарсовый характер, будет сопровождаться уличными акциями за и против него. Это придаст грузинской избирательной кампании некоторую внешнюю театральность, эффектность, но на содержательной части вряд ли отразится. Все, что мог, Саакашвили уже сделал в качестве президента. Вряд ли он привнесет какие-то новые идеи.