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Киев пригрозил Минску «жесткими шагами» в случае недружественных действий 

РИА Новости 49 минут назад
Киев пригрозил Минску
Фото: globallookpress.com
Киев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позже глава МИД Украины отметил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко— и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", — сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг

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В мире , Игорь Кизим , Дмитрий Кулеба , МИД , Киев , Минск
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