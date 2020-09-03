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Лукашенко рассказал о купании в купели с Путиным и Медведевым 

Lenta.ru 21 минуту назад
Лукашенко рассказал о купании с Путиным и Медведевым
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину картины, на которых изображена его малая Родина. Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко продемонстрировал картины, где изображен дом, в котором он рос и школа, где он учился.
Кроме того, он рассказал о купели, которую его дед построил в 1917 году. В ходе встреч с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым Лукашенко купался в этой купели.
Ранее Лукашенко рассказал о своих отношениях с Путиным. Российского коллегу он назвал своим старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Также Лукашенко заявил, что старший брат должен всегда поддерживать младшего, потому что так было принято в деревне, где он вырос.
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В мире , Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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