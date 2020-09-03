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Точки над i: Лукашенко серьезно поговорит с Путиным 

Артём Кульша 37 минут назад
Точки над i: Лукашенко серьезно поговорит с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин расставят точки над i по чувствительным и болезненным вопросам. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил сам Лукашенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимиром Макеем. Сегодня Лукашенко провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе нее он заявил, что правительства России и Белоруссии значительно продвинулись в решении наболевших вопросов, а после их и Лаврова с Макеем встреч он встретится с Путиным.

«И окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — сообщил президент Белоруссии.

Также он назвал нынешние времена трудными для Белоруссии, а выпады так называемой оппозиции — уроком для России и Белоруссии, из которого они должны сделать соответствующие выводы.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Комментарии
В мире , Политика , Владимир Макей , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ
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