Точки над i: Лукашенко серьезно поговорит с Путиным 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин расставят точки над i по чувствительным и болезненным вопросам. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил сам Лукашенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимиром Макеем. Сегодня Лукашенко провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе нее он заявил, что правительства России и Белоруссии значительно продвинулись в решении наболевших вопросов, а после их и Лаврова с Макеем встреч он встретится с Путиным.
«И окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — сообщил президент Белоруссии.
Также он назвал нынешние времена трудными для Белоруссии, а выпады так называемой оппозиции — уроком для России и Белоруссии, из которого они должны сделать соответствующие выводы.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.