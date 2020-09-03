Точки над i: Лукашенко серьезно поговорит с Путиным 

«И окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — сообщил президент Белоруссии.

Также он назвал нынешние времена трудными для Белоруссии, а выпады так называемой оппозиции — уроком для России и Белоруссии, из которого они должны сделать соответствующие выводы.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.