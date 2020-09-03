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Истребитель РФ отогнал самолет ВВС Норвегии от границы 

Артём Кульша 59 минут назад
Истребитель РФ отогнал самолет ВВС Норвегии от границы
Фото: РИА Новости
Истребитель МиГ-31 не допустил нарушение государственной границы России самолетом базовой патрульной авиации Lockheed P-3C Orion Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-служба Национального центра управления обороной России распространила сообщение о том, что сегодня над нейтральными водами Баренцева моря средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России.
МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России был поднят в воздух с целью опознания цели и недопущения нарушения ею границы. Экипаж истребителя идентифицировал ее как Lockheed P-3C Orion норвежских ВВС. МиГ-31бм не допустил нарушение им госграницы и вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Национальном центре управления обороной России.

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Комментарии
В мире , НЦУО РФ , Норвегия
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