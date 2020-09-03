Грузия заявила об атаке на лабораторию Лугара

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МВД Грузии обвинило иностранную спецслужбу в хакерской атаке на расположенную в стране американскую лабораторию Лугара. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным отдела киберпреступлений МВД, 1 сентября случилась кибератака на компьютерную систему Минздрава . Ее целью было получить данные об управлении пандемией коронавируса как из центрального аппарата министерства, так и из его структурных единиц, в том числе Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Часть подлинных документов появилась на одном из зарубежных сайтов вместе со сфабрикованными материалами, которые были сделаны, чтобы запугать общественность.

Взлом был осуществлен одной из иностранных спецслужб, утверждает Тбилиси.

«В ближайшие часы МВД Грузии обратится к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой оказать действенную помощь в быстром и эффективном расследовании этого сложного и специфического преступления», — сказано в сообщении ведомства.