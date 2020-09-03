К границам РФ стягиваются 900 военных НАТО 

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Осенью, как сообщал «Рамблер», пройдут совместные военные учения Сухопутных войск ВС Литвы и батальона сил передового базирования НАТО «Железный волк». Тогда же литовские ВС примут участие в учениях «Пылающий меч», «Железный волк — 2» и других.

Сегодня глава Группы международных связей и операций Министерства обороны Литвы Каролис Алексас встретился с военным атташе Белоруссии в Литве Юрием Хариным . В ходе встречи он заверил его, что упомянутые учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, а информируя об учениях, Литва демонстрирует прозрачность, которую ожидает и от своих соседей.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Некоторое время назад Лукашенко заявил, что от НАТО исходит военная угроза Белоруссии.