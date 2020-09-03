К границам РФ стягиваются 900 военных НАТО 

Военные учения Вооруженных сил (ВС) Литвы и Североатлантического Альянса (НАТО) не направлены против Белоруссии. Об этом, как сообщает Delfi, заявили в литовском Министерстве обороны.
Осенью, как сообщал «Рамблер», пройдут совместные военные учения Сухопутных войск ВС Литвы и батальона сил передового базирования НАТО «Железный волк». Тогда же литовские ВС примут участие в учениях «Пылающий меч», «Железный волк — 2» и других.
Сегодня глава Группы международных связей и операций Министерства обороны Литвы Каролис Алексас встретился с военным атташе Белоруссии в Литве Юрием Хариным. В ходе встречи он заверил его, что упомянутые учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, а информируя об учениях, Литва демонстрирует прозрачность, которую ожидает и от своих соседей.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Некоторое время назад Лукашенко заявил, что от НАТО исходит военная угроза Белоруссии.
«В выходные в пограничный Пабраде (город в Литве. — Прим. ред.) прибывают 900 американских военных с тяжелой техникой. Тоже — просто на учения», — отмечает телеграм-канал «»Выпускайте Кракена!».